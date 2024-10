Lite finisce nel sangue, 30enne spara alla gamba l'ex marito della compagna (Di lunedì 28 ottobre 2024) spara all’ex marito dell’attuale compagna, fermato un 30enne di Gricignano d’Aversa. Il provvedimento, emesso dalla procura di Napoli Nord ed eseguito dai carabinieri della tenenza di Sant’Antimo, è scattato con le accuse di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo quanto Casertanews.it - Lite finisce nel sangue, 30enne spara alla gamba l'ex marito della compagna Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)all’exdell’attuale, fermato undi Gricignano d’Aversa. Il provvedimento, emesso dprocura di Napoli Nord ed eseguito dai carabinieritenenza di Sant’Antimo, è scattato con le accuse di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo quanto

Lite finisce nel sangue, 30enne spara alla gamba l'ex marito della compagna

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È finita nel sangue la lite esplosa ieri sera in un'abitazione di via don Morosini a Ferentino, in provincia di Frosinone. Una coppia ha iniziato a discutere in maniera sempre più animata, fino a ... (unionesarda.it)

Un fendente sferrato all'improvviso, con un coltello spuntato dal nulla nelle mani di uno studente di sedici anni che si avventa sul suo compagno di liceo. La lama affonda e solo per un caso non prend ... (rainews.it)

Teatro della lite tra due pusher via Colomba ... A terra uno dei due spacciatori in una pozza di sangue. Il tutto sotto gli occhi dei residenti, che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. (msn.com)

Una coltellata letale. Profonda, al cuore. E un omicidio apparentemente senza testimoni, sul quale stanno indagando i carabinieri della tenenza di Rozzano. È stata una loro pattuglia, poco prima ... (informazione.it)

Una lite in pieno centro a Lecce avvenuta ieri sera nel centro cittadino è degenerata in un accoltellamento. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia intorno alle ore 22 un 30enne si sarebbe ... (pugliain.net)