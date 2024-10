.com - Lazza, l’album Locura conquista il doppio platino

(Di lunedì 28 ottobre 2024), il nuovo album diildisco dia poco più di un mese dalla sua uscitapiazza oggi una nuova bandierina nel percorso di: dopo aver ottenuto il Disco dinella prima settimana di rilevazione FIMI (primo album del 2024 a raggiungere questo traguardo in così poco tempo),-pubblicato il 20 settembre per Island Records-oggi ildisco di, portando il palmarès dia quota 106 Platini e 47 Ori, e oltre 4.2 miliardi di stream totali in carriera.