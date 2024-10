Ilfattoquotidiano.it - La sottopongono a una dieta rigidissima e la privano di ogni contatto sociale tranne le lezioni di danza: a 17 anni pesa 28 kg, genitori sotto processo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) I suoisonoa Perth, in Australia, per gravi negligenze nei suoi confronti. La storia la racconta il Daily Mail ed è quella di una ragazzina che avrebbe vissuto in condizioni di forte malnutrizione e isolamento. Vegana e istruita a casa, è stataposta a unae le sono sempre state consentite pochissime interazioni sociali. La 17enne poteva frequentare solodi. Le accuse affermano che la giovane, poco prima di compiere 17va solo 28 kg per 147 cm di altezza e mostrava segni di grave malnutrizione. A esprimere preoccupazione alla madre è stata per prima la maestra di ballo ma per tutta risposta ha ricevuto uno “sta benissimo”. Oltre ai problemi fisici, la 17enne viveva in una condizione mentale infantile: seguiva programmi per bambini e per il diciassettesimo compleanno le sarebbe stata regalata una Barbie.