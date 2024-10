La sorella di Aurora morta cadendo dall’ottavo piano | È stato lui a spingerla buttate la chiave

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024), la 13ennea Piacenza dopo la cadutadi casa sua, aveva paura di M.S. Il suo ex fidanzato di 15 anni è indagato per omicidio volontario. Agli inquirenti ha raccontato che la ragazza si è suicidata. Ma la famiglia di lei crede che invece siaun femminicidio. LaViktoria sui social network scrive: «Non starò mai in silenzio» e «no al killer libero». Oppure, «lo nell’ultimo buco e gettate la». E in un’intervista a La Stampa spiega: «Le aveva già messo le mani addosso. Ci sono gli screenshot delle chat in cuiscrive che aveva paura di lui». Anche la madre conferma: «Era ossessionato, non accettava la fine della relazione. L’ultima volta l’ha picchiata tre giorni prima della morte». La storia die di M.S. Viktoria ha scritto sui social che M.S. «l’ha picchiata, trascinata fino al settimoe buttata giù.