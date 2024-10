Sport.quotidiano.net - La società: parla solo Angella. "Ci dispiace per la prestazione. Ora c’è la Torres: compattiamoci»

(Di lunedì 28 ottobre 2024) A fine gara laprende una decisione: are saràil capitano del Perugia, Gabriele. L’allenatore Formisano non, ma non è lui a sottrarsi: decisioni superiori. "Possiamo fare molto meglio ma dobbiamo dimostrarlo in campo – spiega il capitano del perugia – . C’è da guardarsi dietro, perché le avversarie sono vicine. Così lo sono come davanti. Vogliamo stare in alto ma per arrivarci dobbiamo fare risultato. Meglio accorgersene prima che dopo. Tutti insieme dobbiamo essere uniti per preparare al meglio la prossima gara, molto stimolante". Già, ma serve immediatamente un’inversione di rotta per evitare un nuovo tracollo. "Non dobbiamo stare con la testa bassa – ha spiegato tra Umbria Tv e sala stampa -, ora arrivano due trasferte importantissime e dobbiamo reagire subito, dobbiamo aiutare i nostri giovani a tenere la testa alta.