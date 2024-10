Ilrestodelcarlino.it - La scuolina selvatica: "Nessun abuso edilizio"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) C’è una partita aperta in questo momento tra ladi Quarto (scuola parentale non riconosciuta) e il Comune di Sarsina. Al centro del contendere alcuni manufatti in materiali naturali - una tenda yurta, alcune tettoie, due strutture in legno - realizzati intorno alla scuola e utilizzati a scopo didattico. Secondo il settore tecnico del Comune sono abusivi e dunque da demolire entro la metà del gennaio 2025. A sentire i fondatori della scuola invece, quelle strutture, peraltro leggere e temporanee, sono state realizzate sull’esempio di altre realtà simili in Italia in base a finestre normative che lo consentono, in quanto organizzazioni del terzo settore. "Un anno e mezzo fa - spiega Francesco Lanzarini, docente e cofondatore della scuola - ci eravamo confrontati con l’ufficio tecnico del Comune ma le risposte ai nostri quesiti non sono mai arrivate.