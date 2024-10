Quotidiano.net - La rabbia di Conte contro Grillo:: "I padri danno la vita, non la morte"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Non si placa la faida all’interno del Movimento Cinquestelle. Giuseppe(foto) decide, infatti, di rispondere per le rime al video di Beppeche sabato, da fondatore, ha rivendicato una sorta di "diritto di estinzione" sulla creatura politica da lui fondata e definita a più riprese, anche in passato, metaforicamente "biodegradabile". Un movimento delle origini che per"non c’è più è evaporato". Ma l’ex premier non ci sta. E da una iniziativa a Cesena va all’attacco: "Un padre – replica a– ha il diritto a dare la, non laai figli. Quindi non esiste la possibilità che uno si arroghi il diritto, con prepotenza, di determinare l’estinzione". Non solo. Il Movimento appartiene agli iscritti, rivendica. "Al di fuori di questo esistono concezioni padronali che non si giustificano per forze politiche".