Juventus-Parma in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta (Di lunedì 28 ottobre 2024) Alle ore 20.45 di mercoledì 30 ottobre si gioca Juventus-Parma, partita in programma per la decima giornata del Ascoltitv.it - Juventus-Parma in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Alle ore 20.45 di mercoledì 30 ottobre si gioca, partita in programma per la decima giornata del

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Juventus-Parma per i tre punti; Stefano Turati alle 16.30 su Radio TV Serie A; Fonseca: "Giocherà Okafor. Fofana ed Emerson hanno bisogno di tempo"; La radio alza la voce, sciopera ‘Tutto il calcio minuto per minuto’. Ecco i perché della protesta; Coppa Italia, al via i 32esimi: dove seguire Napoli-Modena e tutte le gare in diretta tv e radio; La Radiocronaca: Cagliari – Bologna; Leggi >>>

Juventus-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

(calciomercato.com)

Turno infrasettimanale per la Serie A e nella decima giornata di campionato la Juventus affronta il Parma. Dopo il pirotecnico 4-4 nel derby d`Italia con l`Inter, i.

Juventus-Parma, Serie A: tv, formazioni, pronostico

(ilveggente.it)

Juventus-Parma è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dove vedere Juventus - Parma in TV e streaming

(informazione.it)

La sfida tra Juventus e Parma, in programma per la decima giornata della Serie A 2024/2025, si terrà mercoledì 30 ottobre alle 20:45 presso l'Allianz Stadium di Torino. Questo incontro si preannuncia ...

Juventus-Parma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv e diretta streaming

(ilbianconero.com)

Dopo aver archiviato la partita ricchissima di emozioni contro l'Inter, la Juve si prepara all'impegno del turno infrasettimanale. Il prossimo avversario.