Irruzione in reparto, i famigliari di una paziente pestano due infermieri a Baggiovara (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Ospedale di Baggiovara. Erano le ore 7:15 quando una anziana paziente, ricoverata in Cardiologia per accertamenti, si è dovuta sottoporre al prelievo di sangue necessario prima di eseguire gli esami diagnostici. L’infermiere in servizio ha chiesto, con gentilezza, se il prelievo poteva essere Modenatoday.it - Irruzione in reparto, i famigliari di una paziente pestano due infermieri a Baggiovara Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Ospedale di. Erano le ore 7:15 quando una anziana, ricoverata in Cardiologia per accertamenti, si è dovuta sottoporre al prelievo di sangue necessario prima di eseguire gli esami diagnostici. L’infermiere in servizio ha chiesto, con gentilezza, se il prelievo poteva essere

Irruzione in reparto, i famigliari di una paziente pestano due infermieri a Baggiovara

