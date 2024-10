Sport.quotidiano.net - Inter, bilancio approvato: 36 milioni di rosso, fatturato record. Cosa ha detto Marotta

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano – L'assemblea dei soci dell'haquesto pomeriggio ilchiuso lo scorso 30 giugno 2024 e già passato al vaglio del Consiglio d'Amministrazione. Confermato ilda 36di euro, con una forte riduzione rispetto ai 50 dell'anno precedente e unda 473, primato del club. La proprietà, ovvero il fondo Oaktree, ha ricapitalizzato per un totale di 47di euro (come già annunciato a suo tempo). L'incontro si è svolto in modalità telematica, al termine dello stesso ha parlato il presidente Giuseppe. “Ilche è statooggi è riferito ad una stagione leggendaria, segnata dal traguardo della Seconda Stella, una pietra miliare nel palmaresista all’no di un ciclo vincente che intendiamo proseguire - ha dichiarato -.