Infortunio Jovic | ecco quando potrà rientrare in campo con il Milan

Tuttosport ha fornito un aggiornamento sulle condizioni degli infortunati in casa Milan, con un focus sull'Infortunio di Luka Jovic

Con il Napoli alle porte, problemi in attacco per il Milan Paulo Fonseca: Abraham non ci sarà, Jovic ancora acciaccato. La situazione Non arrivano buone notizie per il Milan di Paulo Fonseca. Dopo il rinvio della sfida contro il Bologna, i ... (Dailymilan.it)

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Tammy Abraham non è stato recuperato per la sfida tra Milan e Napoli. Jovic in dubbio (Pianetamilan.it)

MN24 – Infortunio Jovic, ancora problemi per il serbo: per il Napoli filtra questo. Le ultimissime notizie sui rossoneri Il Milan allenata da Paulo Fonseca, dopo la grande vittoria conquistata in Cham ... (milannews24.com)

Come appreso dalla nostra redazione, il Milan di Paulo Fonseca dovrà rinunciare a tre calciatori in vista della sfida di domani sera contro la Fiorentina al Franchi: Calabria, Loftus-Cheek e Jovic. (milannews24.com)

Il Milan dovrà fare a meno di altri tre calciatori dopo le squalifiche di giocatori come Theo Hernandez e di Reijnders. (areanapoli.it)