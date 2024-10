Gaeta.it - Incendio su autostrada A4: traffico bloccato tra San Stino di Livenza e San Donà

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Unha costretto alla chiusura dell'A4 nel tratto compreso tra Sandie San, direzione Venezia. L'incidente, verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, ha coinvolto un autoarticolato che ha preso fuoco. Le operazioni di spegnimento e bonifica della carreggiata hanno portato a significative deviazioni del, creando disagi per gli automobilisti in transito. L'incidente al chilometro 429+500 L'episodio è avvenuto attorno alle 15.30, specificamente al chilometro 429+500, nella zona di Cessalto. Ancora da chiarire le cause che hanno portato all'del mezzo pesante. La prontezza del conducente ha consentito una manovra rapida: è riuscito a spostarsi nella corsia di emergenza e a staccare la motrice dal semiarticolato, il quale trasportava pannelli di legno.