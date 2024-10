Ilgiorno.it - Il Pd sul manager indagato: "Pazzali si deve dimettere. Le intercettazioni? Gravi"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) È bufera politica su Enrico, presidente della Fondazione Fiera Milano e, soprattutto,in quanto azionista di Equalize, la società finita nel mirino della Procura per presunti accessi “hacker“ a banche dati riservate. Il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, chiede un passo indietro alvicino al centrodestra: "Le dimissioni del presidente della Fondazione Fiera Enricomi sembrano un fatto inevitabile". Certo, la linea difensiva diè che lui è azionista al 95% di Equalize ma di fatto era all’oscuro delle attività della società. Lo stesso gip che ha negato l’arresto dello descrive come una figura che "si limita a rivestire una posizione sostanzialmente di rappresentanza nella Equalize".