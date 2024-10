I POTERI CORTI – La velocità che (si) paga (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo fa, parlando del ruolo delle banche di sistema – definite da apposita legislazione, nonché da specifiche circolari della Banca d’Italia – abbiamo fatto due conti, soprattutto operativo-sociali, sulla loro sempre minore vicinanza (fisica) ad un’impresa locale e territoriale, spaesata dalla lontananza del loro direttore storico di riferimento.Un altro tema importante nel mondo del credito I POTERI CORTI – La velocità che (si) paga L'Identità. Lidentita.it - I POTERI CORTI – La velocità che (si) paga Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo fa, parlando del ruolo delle banche di sistema – definite da apposita legislazione, nonché da specifiche circolari della Banca d’Italia – abbiamo fatto due conti, soprattutto operativo-sociali, sulla loro sempre minore vicinanza (fisica) ad un’impresa locale e territoriale, spaesata dalla lontananza del loro direttore storico di riferimento.Un altro tema importante nel mondo del credito I– Lache (si)L'Identità.

I POTERI CORTI – La velocità che (si) paga

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tutti fanno o sanno tutto? – Quando la dimensione di impresa non permette di ricoprire tutte le aree della catena di valore, le persone che ci lavorano ricoprono ruoli e mansioni diverse, le più disparate, con una ciclicità di cambiamento quasi ... (Lidentita.it)

Qualità, qualità e ancora qualità… Chi stenta o non riesce a farcela – aldilà di quelli, già nominati, che antepongono l’invidia per il lusso alla stima per l’impegno che spesso c’è dietro – parte dalla convinzione, fortemente sbagliata, che chi ha ... (Lidentita.it)

Ripensare il modello delle PMI Italiane: dalla disorganizzazione a una gestione strutturata per migliorare produttività e crescita ... (affaritaliani.it)

Dobbiamo lavorare su questo, non continuare a prendercela con gli imprenditori cattivi, che non alzano lo stipendio o non pagano le tasse, o con un ... (affaritaliani.it)

Le intense precipitazioni di questi giorni hanno di nuovo messo in ginocchio gran parte del Paese. Sono esondati fiumi, torrenti e canali, una persona ha perso la vita a Bologna dove sono caduti oltre ... (ilfattoquotidiano.it)