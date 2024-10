I clienti finiscono in ospedale dopo aver mangiato una pizza, il locale si scusa: “Condita con cannabis per errore” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Per almeno 3 giorni una pizzeria ha servito inconsapevolmente pizze ai suoi clienti “contaminate” da THC, uno dei principi attivi della cannabis. Molti dei clienti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche per i malori accusati dopo aver consumato la pizza. L’allarme L’allarme è scattato quando diversi ospedali della zona hanno riscontrato che i pazienti che avevano accusato un malore erano stati clienti del Famous Yeti’s pizza di Stoughton, nel Wisconsin. Immediatamente è stato informato il dipartimento di sanità pubblica ed è scattata l’allerta sanitaria. In seguito a ulteriori controlli è emerso che tutte le pizze servite tra martedì 22 e giovedì 24 ottobre erano state condite accidentalmente con olio alla cannabis. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Per almeno 3 giorni una pizzeria ha servito inconsapevolmente pizze ai suoi“contaminate” da THC, uno dei principi attivi della. Molti deihanno dovuto fare ricorso alle cure mediche per i malori accusaticonsumato la. L’allarme L’allarme è scattato quando diversi ospedali della zona hanno riscontrato che i pazienti che avevano accusato un malore erano statidel Famous Yeti’sdi Stoughton, nel Wisconsin. Immediatamente è stato informato il dipartimento di sanità pubblica ed è scattata l’allerta sanitaria. In seguito a ulteriori controlli è emerso che tutte le pizze servite tra martedì 22 e giovedì 24 ottobre erano state condite accidentalmente con olio alla

I clienti finiscono in ospedale dopo aver mangiato una pizza, il locale si scusa: “Condita con cannabis per errore”

