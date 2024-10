Calciomercato.it - Gyokeres al Milan, il blitz rossonero spiazza tutti

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Viktorè il bomber del momento, segna a raffica e attrae le big d’Europa: ilprova ilperreMissione bomber per il. I rossoneri cercano il grande numero 9 per il futuro e hanno individuato quello che potrebbe essere il nome giusto: Vitkor. Non un profilo qualsiasi, visto che parliamo di uno degli attaccanti più corteggiati d’Europa.al, il(ANSA) – Calciomercato.itIl ventiseienne svedese da un paio di stagioni è diventato una macchina da gol: 43 in 50 partite quelli nella scorsa stagione, mentre in quella in corso ha già toccato quota 13 in altrettante partite. Il campionato portoghese è ormai sua terra di conquista: sono 11 le reti realizzate in 8 presenze, più di una a partita.