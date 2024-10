Isaechia.it - Grande Fratello, l’ex di Shaila Gatta la smaschera: “Con Javier ha finto per accaparrarsi consensi, ha una fame malata per la tv e…”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Alessandro Rizzo, ex fidanzato di, discussa concorrente della nuova edizione del, ha rivelato dettagli inediti sulla gieffina. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni il modello, che nei giorni scorsi ha svelato alcuni retroscena sulla relazione convelina di Striscia la notizia (clicca QUI per scoprire cosa ha dichiarato), ha sottolineato che l’ambiguità diè un tratto della sua personalità che anche lui ha avuto modo di riscontrare nel tempo trascorso insieme. Ricordiamo, in tal senso, che inizialmentevelina aveva mostrato un interesse per Lorenzo Spolverato ma, quando il modello ha cominciato a trascorrere del tempo con Helena Prestes, la ragazza si è concentrata suche, dal canto suo, aveva sempre manifestato curiosità nei suoi confronti.