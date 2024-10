Francia, rinviato processo a Gerard Depardieu per violenza sessuale: l’attore ha problemi di salute (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Tribunale penale di Parigi ha deciso di rinviare il processo per violenza sessuale a carico dell’attore francese Gérard Depardieu, che sarebbe dovuto iniziare oggi, lunedì, a causa dei problemi di salute dell’imputato. Il procedimento prenderà il via a marzo del 2025. Depardieu è accusato di presunte aggressioni sessuali contro due donne, commesse con “violenza, coercizione e minacce”, mentre si trovava sul set del film ‘Les Volets verts’ nel 2021. l’attore nega qualsiasi addebito. Il tribunale ha anche ordinato a un esperto di valutare i problemi di salute dell’attore 75enne. L’avvocato di Gérard Depardieu, Jérémie Assous, aveva chiesto il rinvio dell’udienza sostenendo che l’attore soffre di problemi cardiaci e di diabete. Le accuse contro Depardieu Le presunte vittime sostengono che Depardieu le abbia palpeggiate su glutei, genitali, petto e seni sopra i vestiti. Lapresse.it - Francia, rinviato processo a Gerard Depardieu per violenza sessuale: l’attore ha problemi di salute Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Tribunale penale di Parigi ha deciso di rinviare ilpera carico delfrancese Gérard, che sarebbe dovuto iniziare oggi, lunedì, a causa deididell’imputato. Il procedimento prenderà il via a marzo del 2025.è accusato di presunte aggressioni sessuali contro due donne, commesse con “, coercizione e minacce”, mentre si trovava sul set del film ‘Les Volets verts’ nel 2021.nega qualsiasi addebito. Il tribunale ha anche ordinato a un esperto di valutare ididel75enne. L’avvocato di Gérard, Jérémie Assous, aveva chiesto il rinvio dell’udienza sostenendo chesoffre dicardiaci e di diabete. Le accuse controLe presunte vittime sostengono chele abbia palpeggiate su glutei, genitali, petto e seni sopra i vestiti.

Francia, rinviato processo a Gerard Depardieu per violenza sessuale: l’attore ha problemi di salute

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

AGI - I legali di Gérard Depardieu, il cui processo per molestie sessuali su due donne nel 2021 è previsto per oggi a Parigi, chiederanno il rinvio dell'udienza per "motivi di salute" dell'attore 75en ... (msn.com)

Il processo per violenza sessuale e molestie contro il noto attore francese Gérard Depardieu che sarebbe dovuto cominciare a Parigi lunedì è stato rinviato al 24 e al 25 marzo del 2025. Il suo ... (ilpost.it)

È stato rinviato al 24 e 25 marzo il processo a Gerard Depardieu, accusato di aver aggredito sessualmente due donne sul set del film Les Volets Verts nel 2021. Lo ha deciso il presidente ... (msn.com)

E' un processo che può cambiare la storia della politica francese quello che inizia oggi ... Il patriarca Jean-Marie Le Pen, rinviato a giudizio, è stato tolto dal processo per motivi di salute ... (repubblica.it)

Inizia in Francia il processo a Gerard Depardieu, accusato di presunte aggressioni sessuali contro due donne mentre si trovava sul set del film "Les Volets verts" nel 2021. L'attore, ha spiegato il su ... (msn.com)