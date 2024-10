Thesocialpost.it - Elezioni regionali in Liguria: chiuse le urne, Bucci e Orlando testa a testa – La diretta

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Si sono chiusi i seggi inalle 15, segnando la fine delle votazioni per le. La giornata è stata caratterizzata da un’affluenza regolare, nonostante il maltempo che ha colpito la regione, in particolare nel savonese, creando disagi in diverse località tra cui Celle Ligure, Varazze e la Valbormida. Non sono mancati spostamenti di seggi e situazioni critiche con strade ancora ricoperte di fango, ma i cittadini hanno comunque partecipato numerosi a questa tornata elettorale. Con la chiusura dei seggi, è iniziato lo spoglio delle schede, che sarà seguito con attenzione fino alla pubblicazione dei risultati definitivi in serata. Genova, considerata una città chiave, potrebbe essere determinante per decretare il prossimo presidente della regione.