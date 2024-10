Elezioni regionali 2024, Marino (Sinitra e Verdi): "Con la Proietti e Mascia per cancellare il termovalorizzatore della Tesei" (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Sono molto ottimista sulla vittoria del centrosinistra, e della candidata a presidente Stefania Proietti, alle prossime Elezioni regionali in Umbria". Ad affermarlo è l'europarlamentare Greens/EFA Ignazio Marino, intervenuto ad un incontro a Perugia a sostegno di Gianfranco Mascia, candidato al Perugiatoday.it - Elezioni regionali 2024, Marino (Sinitra e Verdi): "Con la Proietti e Mascia per cancellare il termovalorizzatore della Tesei" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Sono molto ottimista sulla vittoria del centrosinistra, ecandidata a presidente Stefania, alle prossimein Umbria". Ad affermarlo è l'europarlamentare Greens/EFA Ignazio, intervenuto ad un incontro a Perugia a sostegno di Gianfranco, candidato al

Elezioni regionali 2024, Marino (Sinitra e Verdi): "Con la Proietti e Mascia per cancellare il termovalorizzatore della Tesei"

