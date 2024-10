È il centrocampista spagnolo Rodri il Pallone d’Oro 2024 (Di lunedì 28 ottobre 2024) È Rodri il Pallone d’Oro 2024. Il centrocampista del Manchester City, come era già stato preannunciato, si è imposto su Vinicius Jr., assente di lusso alla premiazione insieme al Real Madrid in protesta contro la scelta di premiare lo spagnolo. Nella top venti gli “italiani” Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ventesimo, e l’attaccante dell’Atalanta mattatore della finale di Europa League Ademola Lookman, quattordicesimo. Nella top ten Lautaro Martinez (settimo posto). Articolo completo: È il centrocampista spagnolo Rodri il Pallone d’Oro 2024 dal blog Lettera43 Lettera43.it - È il centrocampista spagnolo Rodri il Pallone d’Oro 2024 Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Èil. Ildel Manchester City, come era già stato preannunciato, si è imposto su Vinicius Jr., assente di lusso alla premiazione insieme al Real Madrid in protesta contro la scelta di premiare lo. Nella top venti gli “italiani” Hakan Calhanoglu,dell’Inter, ventesimo, e l’attaccante dell’Atalanta mattatore della finale di Europa League Ademola Lookman, quattordicesimo. Nella top ten Lautaro Martinez (settimo posto). Articolo completo: È ilildal blog Lettera43

Il Barcellona riabbraccia il suo gioiellino, tartassato dagli infortunati. Convocato anche Szczesny Sembrava una strada segnata quella di Gavi, autentico ragazzo prodigio del Barcellona. A fermarlo, come spesso capita in questa situazioni, è stato ...

Il premio è andato al 28enne giocatore del Manchester City. Beffato Vinicius Jr. che ha disertato la cerimonia insieme a tutto il Real Madrid. Settimo Lautaro Martinez.

Rodri del Manchester City vince il Pallone d’Oro 2024. Successo meritato per il centrocampista spagnolo protagonista all’Europeo Rodri vince il Pallone d’Oro 2024. Lo spagnolo trionfa nella notte di ...

L`ex centrocampista tedesco Toni Kroos ha parlato della vittoria del Pallone d`Oro da parte dello spagnolo Rodri che ha battuto il madridista Vinicius Jr facendo.

Non sarà Vinicius, come da pronostico dei bookie, a vincere il Pallone d'Oro 2024 questa sera. Come riporta il quotidiano spagnolo 'As' il Real Madrid ha ...