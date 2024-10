Dal primo conte donna al "Parsifal" di Wagner: visita guidata tra i saloni di Villa Tasca (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sabato 2 e domenica 3 novembre alle 10:30, visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più esclusive di Sicilia e casa dei conti Tasca d'Almerita.Dalle sale riccamente decorate, che conservano ancora una forte atmosfera Palermotoday.it - Dal primo conte donna al "Parsifal" di Wagner: visita guidata tra i saloni di Villa Tasca Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sabato 2 e domenica 3 novembre alle 10:30,alla scoperta deie del giardino romantico di, una delle residenze storiche più esclusive di Sicilia e casa dei contid'Almerita.Dalle sale riccamente decorate, che conservano ancora una forte atmosfera

Set di importanti serie televisive, come “The White Lotus” di Hbo e “Il Gattopardo” di Netflix, Villa Tasca è uno dei pochissimi esempi, in tutto l’agro palermitano e in Sicilia, di casa patrizia ... (palermotoday.it)

Dalle sale riccamente decorate, che conservano ancora una forte atmosfera domestica, al giardino di piante ... storia di Beatrice Branciforte, primo conte donna di Sicilia, anima di Villa ... (palermotoday.it)

