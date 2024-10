Lanazione.it - "Confermate il dirigente". I docenti si mobilitano. Sit in e raccolta firme

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dal 2016 a oggi sono cambiati ben sei presidi. È per questo che idel Machiavelli-Capponi si appellano all’Ufficio scolastico con una lettera che in poco tempo ha raccolto un centinaio ditra i lavoratori del liceo dell’Oltrarno, che stamani faranno un sit in davanti alla scuola. Il fatto è che, a breve, dovranno prendere servizio i dirigenti vincitori di un concorso particolarmente travagliato, sul quale si sono abbattuti vari ricorsi. E, dunque, alcuni presidi non titolari perderanno la reggenza. "Tutto giusto e legittimo, ma i casi andrebbero analizzati singolarmente", osservano gli insegnanti del Machiavelli-Capponi, che chiedono che l’attuale reggente, Francesco Giari, venga confermato fino alla fine dell’anno scolastico. "Ben conosce la scuola, che è grande e complessa, e noi abbiamo bisogno di continuità", è il pensiero dei professori.