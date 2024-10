Quotidiano.net - Come sono andati i partiti nelle elezioni in Liguria 2024

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Genova, 28 ottobre– Mentre è ancora in corso lo spoglio delle schede per l’elezione del nuovo presidente della regione, con un testa a testa serrato tra i due principali candidati: il sindaco di Genova Marco Bucci per il centrodestra e l’ex ministro Andrea Orlando per il centrosinistra, iniziano a delinearsi le posizioni dei. In base all’ultima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, la coalizione a sostegno del candidato del centrodestra Marco Bucci è al 48,4% mentre quella a sostegno del candidato del campo largo Andrea Orlando è al 47,6%. Il quadro che emerge quandostate scrutinate più di metà sezioni, vede il Pd confermarsi di gran lunga primo partito, seguito da FdI e dalla lista Bucci presidente.