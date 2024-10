Cody Rhodes: “Sarò sempre legato a Samantha Irvin, era fantastica” (Di lunedì 28 ottobre 2024) La scorsa settimana, l’annunciatrice di RAW Samantha Irvin ha annunciato il suo addio alla WWE con un lungo post sui social, affermando la volontà di inseguire una nuova carriera nel mondo della musica. Subito dopo l’annuncio, il mondo del wrestling è rimasto sotto shock, visto che nel corso degli anni la Irvin era riuscita a entrare prepotentemente nel cuore dei fan e dei suoi colleghi per la sua bravura. Anche Cody Rhodes, campione e volto della WWE, ha parlato dell’addio della sua collega. A WrestleMania 40, una commossa Samantha Irvin aveva annunciato in grande stile la vittoria di Cody Rhodes e il lieto fine per la sua personalissima storia. Proprio l’American Nightmare, durante un’intervista per The Schmo, ha celebrato con bellissime parole la sua ex collega:“Lei è nella top 5, ma forse anche nella top 3. Samantha era semplicemente fantastica. Zonawrestling.net - Cody Rhodes: “Sarò sempre legato a Samantha Irvin, era fantastica” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) La scorsa settimana, l’annunciatrice di RAWha annunciato il suo addio alla WWE con un lungo post sui social, affermando la volontà di inseguire una nuova carriera nel mondo della musica. Subito dopo l’annuncio, il mondo del wrestling è rimasto sotto shock, visto che nel corso degli anni laera riuscita a entrare prepotentemente nel cuore dei fan e dei suoi colleghi per la sua bravura. Anche, campione e volto della WWE, ha parlato dell’addio della sua collega. A WrestleMania 40, una commossaaveva annunciato in grande stile la vittoria die il lieto fine per la sua personalissima storia. Proprio l’American Nightmare, durante un’intervista per The Schmo, ha celebrato con bellissime parole la sua ex collega:“Lei è nella top 5, ma forse anche nella top 3.era semplicemente

Cody Rhodes: “Sarò sempre legato a Samantha Irvin, era fantastica”

