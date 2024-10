Calcio: Fifa. Wenger dirigerà gruppo lavoro per benessere calciatori (Di lunedì 28 ottobre 2024) Obiettivo è favorire dialogo con i principali stakeholder calcistici di tutto il mondo ROMA - La Fifa ha ufficializzato la creazione di un gruppo di lavoro dedicato al benessere dei giocatori al fine di favorire il dialogo con i principali stakeholder calcistici di tutto il mondo. Alla guida del gru Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Fifa. Wenger dirigerà gruppo lavoro per benessere calciatori Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Obiettivo è favorire dialogo con i principali stakeholder calcistici di tutto il mondo ROMA - Laha ufficializzato la creazione di undidedicato aldei giocatori al fine di favorire il dialogo con i principali stakeholder calcistici di tutto il mondo. Alla guida del gru

Calcio: Fifa. Wenger dirigerà gruppo lavoro per benessere calciatori

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parlando al sito della Fifa, l’ex allenatore dell’Arsenal ha analizzato la storia della famiglia Thuram in cui alla strepitosa carriera di papà Lilian sono ... (msn.com)

A presentarla è stato David Dein, ex dirigente dell'Arsenal e amico di sempre di Arsene Wenger, oggi nel board dell'Ifab ... (fanpage.it)

Possibili grandi novità in arrivo nel mondo del calcio soprattutto per quel che riguarda il mercato. La Fifa ha infatti ufficialmente risposto alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione ... (tuttosport.com)

La programmazione tv giorno per giorno per le partite di calcio, tennis, basket e altro e i gp di F1 e MotoGP in chiaro su Rai, Mediaset, Sky, Dazn o Amazon Il palinsesto di tutte le trasmissioni ... (sport.virgilio.it)

In questa guida tv potete consultare dunque le partite di calcio oggi per tutti i dispositivi mobili (tablet, smartphone e perfino console da gioco) e tutti i device, ma anche per tv e smart tv. (calcionews24.com)