Calcio Balotelli al Genoa | Sono carico parlerà il campo

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (askanews) -Prima giornata da calciatore delper Marioche, dopo esser arrivato ieri sera in città, oggi si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al club rossoblù. L’attaccante classe ’90 ha rilasciato una breve intervista: “, sinceramente non ho tanta voglia di parlare, voglio cominiciare. Se ho il fuoco dentro come detto da Gila? Lo vedrete dai. Un saluto ai tifosi, ci vediamo allo stadio. Speriamo in bene, darò tutto me stesso. Quando sarò pronto? Spero presto”, le sue prime parole, “Se ho il fuoco dentro come detto da Gila? Lo vedrete dai”. Si metterà subito a disposizione di Gilardino, suo ex compagno di squadra in Nazionale L'articoloal: “il” proviene da Ildenaro.it.