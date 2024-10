Blitz in zona stazione: l'incredibile scoperta in una cassetta per la posta (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel fine settimana la polizia, dopo l'omocidio del 15enne Emanuele Tufano, ha intensificato i controlli nelle zone di piazza Mercato, piazza Garibaldi e nei quartieri Sanità e Vicaria.In particolare, gli operatori hanno identificato circa un migliaio di persone, di cui 292 con precedenti di Napolitoday.it - Blitz in zona stazione: l'incredibile scoperta in una cassetta per la posta Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel fine settimana la polizia, dopo l'omocidio del 15enne Emanuele Tufano, ha intensificato i controlli nelle zone di piazza Mercato, piazza Garibaldi e nei quartieri Sanità e Vicaria.In particolare, gli operatori hanno identificato circa un migliaio di persone, di cui 292 con precedenti di

Blitz in zona stazione: l'incredibile scoperta in una cassetta per la posta

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un'importante operazione dei carabinieri volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga ha portato all'arresto di un cittadino extracomunitario e alla denuncia di altre due persone. Il blitz si è svolto in piazza Sant’Agostino, una ... (Reggiotoday.it)

TRIESTE - Furto di abbigliamento da circa 2800 euro in pieno pomeriggio nel negozio Ambassador 2 in zona piazza della Borsa: è quanto segnalato dalla stessa responsabile del negozio. In pochi attimi i ladri sarebbero entrati e usciti, portando via ... (Triesteprima.it)

Nello specifico, i carabinieri sono "scesi in campo" con un idoneo servizio nella zona della Stazione Centrale di Pisa e nelle zone limitrofe e in una serata di controlli serrati hanno denunciato ... (lanazione.it)

Sorpresi a Pisa nonostante il divieto o con tenaglia e scalpello in ferro. I carabinieri hanno passato al setaccio anche 10 veicoli e 5 esercizi commerciali. . (msn.com)

All’interno del sottopasso della stazione Balduina a Roma è stato effettuato, questa mattina una operazione di ripristino delle condizioni di decoro urbano da parte della polizia locale di Roma ... (radiocolonna.it)