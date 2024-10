Blitz dei Carabinieri contro la truffa agli anziani: arresti e un giro d’affari da mezzo milione (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le forze dell’ordine continuano a intensificare la loro lotta contro le truffe nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione. Recentemente, i Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese hanno dato esecuzione a un’importante ordinanza di custodia cautelare, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, prendendo di mira un uomo di 54 anni. Questo soggetto è accusato di un lungo elenco di reati, tra cui la truffa aggravata e il furto in abitazione, con un particolare focus su quattro episodi di estorsioni perpetrati ai danni di persone anziane. Complessivamente, le indagini hanno portato alla luce diciannove episodi criminosi verificatisi nella Capitale tra gennaio e marzo del 2023. Gaeta.it - Blitz dei Carabinieri contro la truffa agli anziani: arresti e un giro d’affari da mezzo milione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le forze dell’ordine continuano a intensificare la loro lottale truffe nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione. Recentemente, idella Stazione di Roma Porta Portese hanno dato esecuzione a un’importante ordinanza di custodia cautelare, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, prendendo di mira un uomo di 54 anni. Questo soggetto è accusato di un lungo elenco di reati, tra cui laaggravata e il furto in abitazione, con un particolare focus su quattro episodi di estorsioni perpetrati ai danni di persone anziane. Complessivamente, le indagini hanno portato alla luce diciannove episodi criminosi verificatisi nella Capitale tra gennaio e marzo del 2023.

