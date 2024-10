Puntomagazine.it - Bilancio positivo per Pharmexpo: + 25% di visitatori per il Salone dell’Industria Farmaceutica

(Di lunedì 28 ottobre 2024) De Negri (Progecta): “Il Sud conta anche grazie al comparto fiere” Napoli, 28 ottobre –per la sedicesima edizione di, ilorganizzato da Progecta – in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti e con Federfarma -, l’unica rassegna del Centrosud Italia che promuove l’incontro tra farmacisti, medici, operatori sanitari e aziende del settore. La manifestazione B2B, che si è tenuta dal 25 al 27 ottobre nella Mostra d’Oltremare di Napoli, ha fatto registrare la presenza di oltre 270 aziende espositrici e 11.400, il 25% in più dello scorso anno. “Il– afferma Fabrizio Cantella, direttore di Progecta – è estremamente: per tre giorni i padiglioni dihanno pullulato di, con moltissimi farmacisti che hanno visitato le oltre 270 aziende espositrici.