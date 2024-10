Lortica.it - BC Servizi Arezzo vince in trasferta: primo successo esterno contro Cantini Lorano Legnaia Firenze

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La BCScuola Basketsegna ildella stagione con una vittoria importante per 66-56. I ragazzi di coach Fioravanti hanno condotto una partita combattuta e risolta solo nel quarto periodo, ottenendo un risultato prezioso che conferma il buon momento di forma del team. La sfida si è aperta con unquarto favorevole ai padroni di casa, che, con le triple di Merlo e Stoch, si sono portati rapidamente in vantaggio. Nonostante alcune difficoltà dalla lunetta,ha tenuto testa, chiudendo la prima frazione sotto di tre punti (15-12) grazie a una tripla di Scortica. Nel secondo quarto, la BCha trovato ilsorpasso con Iannicelli (22-21), maha risposto con una serie di canestri da fuori, portandosi sul 34-25 e chiudendo iltempo in vantaggio per 36-27.