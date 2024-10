Basket: Nba. Curry si fa male e Golden State va ko contro i Clippers (Di lunedì 28 ottobre 2024) Oklahoma resta a punteggio pieno e aggancia i Lakers in testa alla Western Conference NEW YORK (STATI UNITI) - Prima sconfitta stagionale per Golden State nella notte italiana della regular-season dell'Nba. I Warriors, complice anche un infortunio alla caviglia che costringe Curry ad abbandonare il Ilgiornaleditalia.it - Basket: Nba. Curry si fa male e Golden State va ko contro i Clippers Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Oklahoma resta a punteggio pieno e aggancia i Lakers in testa alla Western Conference NEW YORK (STATI UNITI) - Prima sconfitta stagionale pernella notte italiana della regular-season dell'Nba. I Warriors, complice anche un infortunio alla caviglia che costringead abbandonare il

Basket: Nba. Curry si fa male e Golden State va ko contro i Clippers

Esordio flop per Simone Fontecchio alla prima della nuova stagione di Nba. I suoi Detroit Pistons cedono in casa contro gli Indiana Pacers per 109-115 con match deciso nell’ultimo quarto. L’azzurro chiude con 0 punti, 0/6 al tiro e un solo ... (Lapresse.it)

Stephen Curry e i Golden State Warriors ancora insieme fino al 2027. Il numero 30 della franchigia californiana ha infatti esteso di un anno il contratto che era in scadenza nel 2026. Secondo Espn l’estensione gli frutterà ulteriori 62,6 milioni di ... (Sportface.it)

Prima sconfitta stagionale per Golden State nella notte italiana della regular-season dell'Nba. I Warriors, complice anche un infortunio alla caviglia che costringe Curry ad abbandonare il campo ... (sport.tiscali.it)

Tra le tante partite disputate nella notte NBA, si è giocata anche LA Clippers – Golden State. Grazie alle eccellenti prestazioni di Zubac (23 punti e 18 rimbalzi) e Harden (23 punti e 11 assist) i ... (msn.com)

Ma Curry si è slogato la caviglia sinistra mentre cercava di prendere posizione ed è uscito zoppicando fuori dal campo verso lo spogliatoio del Chase Center alla fine dell'azione. Una serata ... (pianetabasket.com)