ATP Parigi-Bercy i precedenti tra Berrettini e Popyrin | due vittorie dell’azzurro la prima è dolcissima

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Matteotorna in campo. Dopo i quarti di finale di Vienna e l’addio con Francisco Roig, il tennista romano debutterà nel Masters1000 diaffrontando un avversario ostico come Alexei, numero 24 delle classifiche mondiali e reduce dalla stagione che lo ha definitivamente messo sulla mappa dei grandi. Il venticinquenne di Sydney ha vinto il primo grande torneo della carriera, dopo i successi a Singapore nel 2021 e ad Umago nel 2023. Due mesi e mezzo fa ha difatti trionfato nel Masters1000 di Montreal al termine di una grande cavalcata, eliminando in serie Ben Shelton, Grigor Dimitrov, Hubert Hurkacz e Sebastian Kordadi sconfiggere Andrey Rublev nell’ultimo atto. Quella tra l’azzurro e l’oceanico sarà la terza partita tra i due in carriera, ma sono abbastanza lontani nel tempo.