Andrea Iannone torna in MotoGP | è lui la scelta del team di Valentino Rossi per sostituire Di Giannantonio

La voce circolava da un po', adesso il grande sogno di Andrea Iannone diventa realtà. Almeno pro tempore. Non appena si chiuderà la stagione in Superbike, dove gareggerà anche nel 2025, farà il ritorno in pompa magna nella cosiddetta Classe ... (Chietitoday.it)

