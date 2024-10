Ilrestodelcarlino.it - Zona stazione, obiettivo sicurezza. Centinaia di identificati e denunce

(Di domenica 27 ottobre 2024) Continuano i controlli serrati per garantire lain piazza XX Settembre, Galleria 2 Agosto, Montagnola e Bolognina. Attività quotidiane, da parte di polizia e carabinieri, condie sequestri di droga. Nell’ambito di questi servizi, vernerdì il personale della Questura ha identificato 132 persone, di cui 70 stranieri; un tunisino di 45 anni, pluripregiudicato è stato accompagnato al Centro per il rimpatrio di Bari; due stranieri sono stati sanzionati in via amministrativa e diversi grammi di stupefacenti sono stati sequestrati a carico di ignoti. I militari dell’Arma, invece, hanno applicato l’ordinanza del prefetto Visconti, studiata appositamente per lae la Bolognina, denunciando e allontanando sei persone.