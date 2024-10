Wall Street allunga i suoi orari, aperta 22 ore al giorno (Di domenica 27 ottobre 2024) Wall Street allunga il suo orario: sarà aperta 22 ore al giorno durante la settimana in risposta al crescente interesse per i titoli americani. Il New York Stock Exchange ha infatti annunciato che la sua piattaforma di scambio elettronica Arca sarà aperta fra l'1.30 del mattino alle 23.30. La proposta di estensione dell'orario potrebbe entrare in vigore nel 2025 dopo aver ottenuto il via libera della Sec. Quotidiano.net - Wall Street allunga i suoi orari, aperta 22 ore al giorno Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024)il suoo: sarà22 ore aldurante la settimana in risposta al crescente interesse per i titoli americani. Il New York Stock Exchange ha infatti annunciato che la sua piattaforma di scambio elettronica Arca saràfra l'1.30 del mattino alle 23.30. La proposta di estensione dell'o potrebbe entrare in vigore nel 2025 dopo aver ottenuto il via libera della Sec.

