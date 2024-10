Metropolitanmagazine.it - Viktoryia Ramanenka, chi è la mamma di Leonardo Calcina: “Togliersi la vita a 15 anni è un dolore inaccettabile”

(Di domenica 27 ottobre 2024)è la madre di. Il ragazzo si è tolto laa 15a Senigallia usando la pistola del padre. Perché era vittima di bullismo a scuola. Ovvero all’istituto Panzini. La procura indaga per bullismo e sotto la lente ci sono tre compagni di scuola che, secondo il racconto dei genitori del ragazzo, gli abbassavano i pantaloni, lo colpivano sui genitali e lo insultavano. «Lui era la mia copia, ci somigliavamo anche di carattere, serio e caparbio, una memoria di ferro, bello e muscoloso, cresceva a vista d’occhio, nuoto e judo, 45 di piede, sognava di indossare una divisa, vigile del fuoco o marina militare», ricorda oggi in un’intervista al Corriere della Sera., 39, di Minsk, professione contabile, ha una laurea in economia e commercio. Con lei c’è l’avvocata Pia Perricci, che «era la secondadi».