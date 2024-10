Gaeta.it - Un grave attacco alla democrazia in Italia: scoperto un network di spionaggio

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano ha rivelato l’esistenza di un sofisticatodiche ha portato a quattro arresti e a due sospensioni dal servizio. Questo caso ha sollevato preoccupazioni significative per lo stato dellanel nostro Paese. Al centro dell’inchiesta c’è Carmine Gallo, un ex poliziotto di alto rango, che avrebbe guidato un’operazione di dossieraggio di vasta portata per conto di Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera e fondatore della società di investigazione Equalize. La portata inquietante di queste rivelazioni solleva interrogativi fondamentali sul rispetto della privacy di cittadini e istituzioni e sul rischio di manipolazioni all’interno delle dinamiche imprenditoriali e delle procedure giudiziarie.