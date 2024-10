Un altro albero caduto, sale la paura per l’inverno. Subito il piano dei tagli (Di domenica 27 ottobre 2024) Montecatini (Pistoia), 27 ottobre 2024 – È caduto all’improvviso, abbattendosi con un boato sul marciapiede e l’asfalto di via Magnani. Il crollo di un ippocastano, per fortuna, è avvenuto senza coinvolgere passanti o automobili, anche se i residenti della zona sono rimasti piuttosto spaventati. La pianta, ormai, non aveva più le radici, come è apparso Subito a tutti. Luca Bini, assessore ai lavori pubblici e all’ambiente, conferma che l’albero era stato sottoposto a controlli negli anni passati. “Nel 2022 – spiega l’esponente della giunta – sono state fatte le ultime verifiche. Nel 2023 non è stata effettuata alcuna attività: la pianta sarebbe stata sottoposta ad ulteriori controlli”. Lanazione.it - Un altro albero caduto, sale la paura per l’inverno. Subito il piano dei tagli Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Montecatini (Pistoia), 27 ottobre 2024 – Èall’improvviso, abbattendosi con un boato sul marciapiede e l’asfalto di via Magnani. Il crollo di un ippocastano, per fortuna, è avvenuto senza coinvolgere passanti o automobili, anche se i residenti della zona sono rimasti piuttosto spaventati. La pianta, ormai, non aveva più le radici, come è apparsoa tutti. Luca Bini, assessore ai lavori pubblici e all’ambiente, conferma che l’era stato sottoposto a controlli negli anni passati. “Nel 2022 – spiega l’esponente della giunta – sono state fatte le ultime verifiche. Nel 2023 non è stata effettuata alcuna attività: la pianta sarebbe stata sottoposta ad ulteriori controlli”.

