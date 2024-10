Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-10-2024 ore 08:30

(Di domenica 27 ottobre 2024) Luceverdee ritrovati dell’ascolto in studio Maria Barbera Taormina nessuna segnalazione particolare sulle strade della capitale per agevolare la circolazione il divieto dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 dalle 9 alle 22 di stasera zona Portuense a via dalle 10 fino alle 14 le manifestazione corri con Chiara per la ricerca manifestazione podistica non competitiva partenza e arrivo in via Filippo tajani dei disagi alalle 15 all’Olimpico la Lazio ospiterà il Genoa possibili disagi per ilprima e dopo la gara la Flaminio e al della Vittoria è ancora nell’aria del Foro Italico i provvedimenti relativi alla sua celebrità della zona scatteranno dalla mattinata oggi in programma uno sciopero nazionale del personale di easyJet Airlines Limited la mobilizzazione coinvolge i piloti della compagnia per una durata di 4 ore dalle 3 alle 17 previsti ritardi e cancellazioni ...