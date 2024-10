Tvpertutti.it - Tempesta d'amore, trame dal 28/10 all'1/11: Erik e Yvonne si sfidano

(Di domenica 27 ottobre 2024), nel corso della prossima settimana di programmazione did', si sfideranno per un posto di lavoro, come si evince dalledal 28 ottobre al 1° novembre 2024. Intanto, Hildegard solleciterà Leander a scrivere una lettera a Vroni per liberarsi dai sensi di colpa ed Eleni andrà con lui sulla tomba della sorella. In quel momento, però, arriverà un forte temporale che costringerà i due giovani a trascorrere la notte in una baita. Eleni, però, sarà turbata dagli incubi e Leander sarà sempre più convinto che non debbano stare insieme, mentre Alfons consiglierà a Max di affidarsi all'aiuto legale di Günther, il quale lo salverà da una situazione pericolosa. L'uomo, però, chiederà un favore in cambio della sua assistenza. Florian, invece, non avrà intenzione di fare patti con Werner, ma non riuscirà a vederesoffrire.