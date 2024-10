Sport.quotidiano.net - Storie di vita da un campo di calcio. I fratelli Tosi avversari per una notte

(Di domenica 27 ottobre 2024) Unasui campi da, a fare spesso e volentieri la differenza data la loro innata bravura con il pallone tra i piedi. E quasi sempre insieme, vestendo la maglia della medesima squadra. Non l’altra sera però, quando per la prima volta dopo tantissimi anni iFederico e Francescosi sono ritrovati contro:sulin SalaVetitia Seravezza FC-Sporting Forte dei Marmi, scontro diretto al vertice nel campionato di Terza categoria (girone unico di Massa Carrara). "È stato strano essere– racconta il maggiore dei due, Federico (45 anni) – è una situazione anomala che diverte anche (ride, ndr). Alla fine in carriera abbiamo giocato quasi sempre insieme tra Forte dei Marmi, Sarzanese, Pietrasanta, Camaiore e poi di nuovo a Pietrasanta. Dal 2005 al 2014 abbiamo avuto gli stessi trascorsi.