Anteprima24.it - Sorrento “remunta” Foggia, Giugliano travolto: le altre di C

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl focus di Anteprima24 sulle squadre campane impegnate in serie C, in questo turno di fine ottobre, valido per l’undicesimo turno per il girone C. Impegnate in questo weekend sono state Benevento e Casertana nel derby, poi l’Avellino contro il Messina, ilospita ilnel neutro di Potenza, e ancora ilche gioca in casa col Crotone, la Cavese al Lamberti con il Potenza, infine la trasferta a Taranto della Turris. Debutto indolore per Vincenzo Maiuri che ritorna sulla panchina dei metelliani dopo tre anni. Voleva una squadra incazzata e determinata, ma di fronte a queste legittime ambizioni, si è trovata di fronte il Potenza, che ha fermato i padroni di casa sullo 0-0, nella giornata di ieri. La Cavese è al quattordicesimo posto in classifica, e alla prossima giocherà a Messina, nel turno infrasettimanale giovedì 31 alle 20.45.