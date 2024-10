Sinner, indietro non si torna: decisione difficilissima (Di domenica 27 ottobre 2024) Jannik Sinner non ha potuto fare altro che prendere questa difficilissima decisione: era inevitabile, lo sapeva già. 13 anni e mezzo. Tanti ne aveva Jannik Sinner quando ha deciso di lasciare tutto ciò che gli era noto e familiare per imbarcarsi in un’avventura che non sapeva ancora quanto in là lo avrebbe portato. Perché non poteva certo immaginare, quell’adolescente dalla zazzera ribelle, che un giorno sarebbe stato il numero 1 al mondo. Che avrebbe dominato il circuito tennistico. Lo sognava, ma non sapeva ancora che ogni suo desiderio si sarebbe realizzato. Jannik Sinner fa una confessione inaspettata nel documentario su Sky (LaPresse) – Ilveggente.itLe cose sono andate, invece, esattamente come sperava. Nel giro di 10 anni appena ha raccolto i frutti di quella scelta difficilissima, per nulla scontata per un ragazzino della sua età. Ilveggente.it - Sinner, indietro non si torna: decisione difficilissima Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Janniknon ha potuto fare altro che prendere questa: era inevitabile, lo sapeva già. 13 anni e mezzo. Tanti ne aveva Jannikquando ha deciso di lasciare tutto ciò che gli era noto e familiare per imbarcarsi in un’avventura che non sapeva ancora quanto in là lo avrebbe portato. Perché non poteva certo immaginare, quell’adolescente dalla zazzera ribelle, che un giorno sarebbe stato il numero 1 al mondo. Che avrebbe dominato il circuito tennistico. Lo sognava, ma non sapeva ancora che ogni suo desiderio si sarebbe realizzato. Jannikfa una confessione inaspettata nel documentario su Sky (LaPresse) – Ilveggente.itLe cose sono andate, invece, esattamente come sperava. Nel giro di 10 anni appena ha raccolto i frutti di quella scelta, per nulla scontata per un ragazzino della sua età.

