Roma, spaccano il finestrino di un’auto per rubare un I-Phone: arrestati due nomadi (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma. 27 ottobre- I Carabinieri della Compagnia di Frascati, con l’ausilio dei colleghi dell’8° Reggimento Lazio e quelli del NAS di Roma, continuano senza sosta le verifiche nei quartieri Tor Bella Monaca e Tor Vergata e nelle borgate Finocchio e Borghesiana, dove hanno eseguito un nuovo controllo straordinario del territorio per aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per incidere sulle situazioni di illegalità e degrado urbano. Durante i controlli i Carabinieri hanno identificato 196 persone e eseguito accertamenti su 96 veicoli. In manette sono finite 4 persone. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 27 ottobre 2024). 27 ottobre- I Carabinieri della Compagnia di Frascati, con l’ausilio dei colleghi dell’8° Reggimento Lazio e quelli del NAS di, continuano senza sosta le verifiche nei quartieri Tor Bella Monaca e Tor Vergata e nelle borgate Finocchio e Borghesiana, dove hanno eseguito un nuovo controllo straordinario del territorio per aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diLamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per incidere sulle situazioni di illegalità e degrado urbano. Durante i controlli i Carabinieri hanno identificato 196 persone e eseguito accertamenti su 96 veicoli. In manette sono finite 4 persone.

