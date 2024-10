Tvpertutti.it - Reazione a Catena, emozione per il ritorno delle Volta Pagina e di Marco Liorni

(Di domenica 27 ottobre 2024) Passato e presente si sono incontrati in una puntata ricca di suspense ed emozioni, caratterizzata dalin scenae di. Quest'ultimo ha affiancato Pino Insegno per tutta la durata dei giochi, co-conducendo la sfida tra lee i Tre Puntini. Ne è derivata una puntata divertente, che ha appagato la sete dei più nostalgici di. Leasfaltano la squadra diCon grande gioia, Pino Insegno ha accolto in studio il suo collega. Al suo ingresso, la platea si è alzata per acclamare l'ex conduttore, che dal canto suo era a dir poco emozionato per essere tornato ancora unanel game show che è stato ‘suo' per molte estati. ‘È un'. Ho i brividi.. Devo dire che le squadre del 2024 sono state fortissime.