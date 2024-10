Probabili formazioni Venezia-Udinese | decima giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ledi, match delladi. Alle ore 18.30 di mercoledì 30 ottobre, con diretta tv su Dazn in esclusiva, si scende in campo al Penzo per lo scontro del nord-est italiano tra i lagunari, che ristagnano nelle zone basse della classifica, e gli scatenati friulani che stanno disputando un campionato sopra le righe. Chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface seguirà l’incontro con tutti gli aggiornamenti del caso, per il momento scopriamo assieme le possibili scelte dei due tecnici, Eusebio Di Francesco e Kosta Runjaic.– Zampano a destra con Haps a sinistra, Candela invece nel pacchetto dei difensori. In avanti Oristanio e Pohjanpalo solita cerniera offensiva.– Bravo cerca spazio dal 1? come trequrartista a supporto di Lucca, ma ecco che anche Davies punta a una maglia da titolare.