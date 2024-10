Pecchia "Il Parma meritava la vittoria, c'è rammarico" (Di domenica 27 ottobre 2024) Il tecnico degli emiliani è soddisfatto soprattutto per il secondo tempo Parma - "Vogliamo dare continuità al lavoro che stiamo facendo, c'è rammarico perché avremmo potuto vincere questa partita e penso che nel secondo tempo lo avremmo anche meritato". Queste le parole di Fabio Pecchia, allenatore Ilgiornaleditalia.it - Pecchia "Il Parma meritava la vittoria, c'è rammarico" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il tecnico degli emiliani è soddisfatto soprattutto per il secondo tempo- "Vogliamo dare continuità al lavoro che stiamo facendo, c'èperché avremmo potuto vincere questa partita e penso che nel secondo tempo lo avremmo anche meritato". Queste le parole di Fabio, allenatore

