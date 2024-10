Sport.quotidiano.net - Parma-Empoli 1-1, Charpentier replica all'autorete di Coulibaly

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – Pari e tante emozioni nell’anticipo di mezzogiorno del Tardini, dove traedfinisce 1-1. Un risultato che è maturato dopo un match dai due volti, in cui le due squadre si sono equivalse: decisamente meglio nella prima metà di gara gli ospiti, i quali hanno messo in campo maggior intensità e convinzione cercando di creare pericoli partendo dalle fasce. Sforzi premiati al 35’ quando, nel tentativo di anticipare Gyasi ha deviato il pallone della propria porta per l’1-0 esterno. La traversa colpita da Cancellieri in chiusura di primo tempo da Cancellieri ha però dato la scossa alche, grazie anche ai cambi operati da Pecchia, nella ripresa ha cambiato pelle prendendo il sopravvento e pareggiando i conti con il gol del neoentratoa 10’ dalla fine.