Pagelle Monza-Venezia 2-2, voti e tabellino Serie A 2024/2025 (Di domenica 27 ottobre 2024) Le Pagelle di Monza-Venezia 2-2, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la nona giornata della Serie A 2024/2025. Allo U-Power Stadium primo tempo davvero brillante: due volte avanti i lagunari, prima con Ellertson e poi con Svoboda, ma i brianzoli pareggiano i conti in entrambe le circostanze grazie a Kyriakopoulos e Djuric. Nel secondo tempo, poi, ancora chance da entrambe le parti, poi espulso Bondo e i lagunari non ne approfittano. Di seguito ecco i voti ai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LE Pagelle DI Monza-Venezia 2-2 Monza (3-4-2-1): Turati 6; Izzo 5.5, Marì 6, Carboni 5.5; Pereira 6 (15’st D’Ambrosio 6), Pessina 6 (33’st Maldini 5.5), Bondo 4.5, Kyriakopoulos 7; Caprari 5.5 (15’st Bianco 6), Mota 5 (39’st Valoti sv); Djuric 7. In panchina: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Forson, Maric,Postiglione, Vignato, Ciurria. Allenatore: Nesta 6. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ledi2-2, con iai protagonisti e ildel match valido per la nona giornata della. Allo U-Power Stadium primo tempo davvero brillante: due volte avanti i lagunari, prima con Ellertson e poi con Svoboda, ma i brianzoli pareggiano i conti in entrambe le circostanze grazie a Kyriakopoulos e Djuric. Nel secondo tempo, poi, ancora chance da entrambe le parti, poi espulso Bondo e i lagunari non ne approfittano. Di seguito ecco iai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LEDI2-2(3-4-2-1): Turati 6; Izzo 5.5, Marì 6, Carboni 5.5; Pereira 6 (15’st D’Ambrosio 6), Pessina 6 (33’st Maldini 5.5), Bondo 4.5, Kyriakopoulos 7; Caprari 5.5 (15’st Bianco 6), Mota 5 (39’st Valoti sv); Djuric 7. In panchina: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Forson, Maric,Postiglione, Vignato, Ciurria. Allenatore: Nesta 6.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pagelle Atalanta Verona, i voti ai protagonisti del match - I voti, i top e flop ai protagonisti del match valido per la 8ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Atalanta Verona I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 8ª giornata del campionato di ... (calcionews24.com)

Kyriakopoulos e Djuric ispirano il Monza, ma è 2-2 contro il Venezia - Il Monza inizia ad acquistare slancio, mentre il Venezia appare averne di meno. Almeno fino all'80, quando Bondo si fa espellere per doppio giallo e lascia in 10 i suoi compagni per il finale di ... (fantacalcio.it)

Pagelle Twente Lazio, i voti ai protagonisti del match - I voti, i top e flop ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Europa League: pagelle Twente Lazio I VOTI, i TOP e i FLOP del match valido per la 3ª giornata di Europa League 2024/2025: P ... (calcionews24.com)

Pagelle San Gallo-Fiorentina - To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process ... (sportface.it)